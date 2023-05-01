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Лидера молдавской оппозиции задержали в Кишиневе

Вице-председательница молдавской оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер задержана. Об этом сообщила прокуратура по борьбе с коррупцией на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Лидера молдавской оппозиции задержали в Кишиневе
© Lenta.ru

«Таубер задержана в аэропорту Кишинева при попытке сесть на рейс в Израиль», — говорится в сообщении ведомства.

Лидера молдавской оппозиции подозревают в нарушениях правил финансирования партии.

Ранее Таубер заявила, что ее вызвали в прокуратуру за слова о провокации в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР). Вице-председательница партии получила повестки из отдела прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам и из Службы информации и безопасности (СИБ). Поводом для этого послужили ее заявления о якобы готовящейся Кишиневом военной провокации у границ с ПМР.

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