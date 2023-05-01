FT: Китай может положить конец боевым действиям на Украине

Преодолеть разногласия между Киевом и Москвой будет очень сложно, но не стоит отвергать идею о том, что Китай может сыграть решающую роль в прекращении этого конфликта.

Об этом пишет обозреватель The Financial Times Гидеон Рахман.

Он отметил, что по разным причинам Украина, Россия, США, Европа и сам Китай потенциально заинтересованы в участии Пекина в решении конфликта.

«Китай потратил десятилетия, пытаясь укрепить своё влияние в Европе», — пишет автор.

Он добавляет, что при этом «безграничное» партнёрство с Россией убедило многих европейцев в том, что Пекин теперь тоже представляет угрозу.

«Лучший способ для Пекина восстановить свою репутацию в Европе — сыграть заметную и позитивную роль в прекращении войны», — говорится в статье.

21 апреля замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что некоторые положения представленного КНР мирного плана по Украине могут быть основой для будущих мирных усилий.