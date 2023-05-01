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Трасс передали счет за вещи, которые пропали из ее резиденции

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс получила к оплате счет на 12 тысяч фунтов стерлингов (15 тысяч долларов). Ее обязали покрыть прошлогодние расходы на еду и напитки, а также тапочки и халаты, которые пропали из загородной резиденции Чевенинг во время ее работы в качестве министра иностранных дел. Об этом пишет британская газета Times со ссылкой на неназванный источник, передает РИА Новости.

Трасс передали счет за вещи, которые пропали из ее резиденции
© ТАСС

Как пишет издание, Трасс получила счет стоимости ее проживания в поместье Чевенинг от секретариата кабинета министров. В этом поместье она принимала гостей в ходе кампании для выборов консервативной партии Великобритании в прошлом году.

«Официальные лица связались с Трасс и дали понять, что она должна заплатить за предметы, пропавшие во время ее пребывания в должности, а также за еду и вино, которые она и ее помощники употребляли там», — говорится в публикации.

Times пишет, что сотрудники поместья уведомили об исчезновении халатов, полотенец и даже тапочек. За эти пропажи Трасс также придется заплатить.

По информации газеты, правительство Великобритании берет на себя расходы только на проведение официальных мероприятий. Организация партийных собраний и развлечение личных гостей в поместье должны быть оплачены не входит в этот список.

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