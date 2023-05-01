Действия властей Киева на территории Донбасса с 2014 года можно считать «геноцидом» и «терроризмом». Такое заявление сделал журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис, передает РИА Новости.

«Это то, что происходит с 2014 года. Непрерывный геноцид и терроризм», — сказал он.

Так ведущий прокомментировал непрекращающиеся ракетные удары со стороны Вооруженных сил Украины.

По его словам, военный конфликт между Москвой и Киевом начался именно тогда, когда артиллерия Украины в 2014 году нанесла удар по гражданскому населению Донбасса. Моррис подчеркнул, что не понимать этого может лишь «необразованный человек».

Журналист напомнил, что накануне Вооруженные силы Украины вновь нанесли удары по Запорожской области и Донецку, жилые территории пострадали. При этом в атакованной области нет военных объектов. В ходе обстрела мирные люди погибли, отметил он.

При этом западные СМИ, заявил Моррис, проигнорировали этот инцидент. Журналист охарактеризовал его как «массивную смертельную атаку».

«Вы не увидите этого на главных телеканалах страны», — указал он.