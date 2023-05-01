В Киеве и Киевской области произошли взрывы

В Киеве и Киевской области, а также в других городах и регионах Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

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Также, по данным украинских СМИ, взрывы прозвучали в Днепре (Днепропетровске) и в Сумской области, передает ТАСС.