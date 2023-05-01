В Киеве и Киевской области произошли взрывы
В Киеве и Киевской области, а также в других городах и регионах Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.
Также, по данным украинских СМИ, взрывы прозвучали в Днепре (Днепропетровске) и в Сумской области, передает ТАСС.
Напомним, после мощных взрывов на украинском железнодорожном узле Павлограда в Днепропетровской области воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Сообщалось о взрывах в Херсоне, который находится под контролем вооруженных сил Украины.