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В Киеве и Киевской области произошли взрывы

В Киеве и Киевской области, а также в других городах и регионах Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

В Киеве и Киевской области произошли взрывы
© Открытые источники

Также, по данным украинских СМИ, взрывы прозвучали в Днепре (Днепропетровске) и в Сумской области, передает ТАСС.

СМИ сообщили о взрывах и пожарах в Днепропетровской области

Напомним, после мощных взрывов на украинском железнодорожном узле Павлограда в Днепропетровской области воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Сообщалось о взрывах в Херсоне, который находится под контролем вооруженных сил Украины.

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