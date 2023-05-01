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Воздушная тревога отменена на всей территории Украины

Отбой воздушной тревоги объявлен утром в понедельник, 1 мая, на всей территории Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению граждан.

Воздушная тревога отменена на всей территории Украины
© depositphotos.com

Ночью сирены звучали во всех регионах страны.

1 мая сообщалось, что взрывы произошли в Киеве, Киевской области, Днепре (ранее – Днепропетровск). Кроме того, по информации издания "Зеркало недели", звуки взрывов были слышны в Сумской области и Павлограде.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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