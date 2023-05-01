Американский полицейский провел в коме 33 года и умер

Нью-йоркский полицейский Трой Паттерсон, которому выстрелили в голову 33 года назад, скончался, так и не очнувшись от комы. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает РИА Новости.

Трой Паттерсон получил ранение в голову в 1990 году, когда на него напали трое подростков. Один из них был вооружен револьвером 38 калибра. Это было попыткой ограбления: одному из подростков нужно было 20 долларов, чтобы вступить в баскетбольную лигу. По информации полиции, молодые люди не знали, что их жертвой был офицер, однако поняли это позднее. После стрельбы преступники запаниковали и убежали, оставив карманы Паттерсона нетронутыми.

«Герой-полицейский, который мыл машину у пожарного гидранта в трех кварталах от дома, оставался в вегетативном состоянии до своей смерти в субботу ночью», — говорится в публикации New York Post.