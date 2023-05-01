Украинский депутат опозорился на заседании рады

Депутат совета Николаевского городского совета Александр Береза не заметил включения своей камеры на онлайн-заседании и поковырялся в носу на глазах коллег-депутатов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на запись конференции, опубликованную на официальном Youtube-канале местного законодательного собрания.

Депутат Александр Сенкевич в начале конференции поприветствовал всех присутствующих и попросил включить камеры. Александр Береза присоединился к заседанию с выключенным микрофоном, но включенной камерой.