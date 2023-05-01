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"Ъ": обвиняемый в утечках Пентагона Тейшейра интересовался массовыми расстрелами

Рядовой ВВС США первого класса Джек Тейшейра, обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона, интересовался массовыми расстрелами, пишет газета "Коммерсант".

СМИ: Обвиняемый в утечках Пентагона интересовался массовыми расстрелами
© ТАСС

Как отмечает издание, в старшей школе Тейшейру отстранили от занятий за положительные рассуждения о массовых расстрелах.

Кроме того, учителя замечали в его разговорах расистские высказывания, поэтому пять лет назад молодому человеку отказали в разрешении на владение оружия. Также сообщается, что после массового расстрела в одной из школ, Тейшейра пришел в класс в футболке с изображением оружия, которое использовал стрелявший.

По данным следствия, Тейшейра неоднократно искал информацию в сети о массовых расстрелах в США. Помимо этого, в беседе с одним из своих знакомых он изъявлял желание устроить стрельбу в многолюдной среде.

Тейшейра был арестован 13 апреля по подозрению в публикации секретных документов США, 28 апреля Окружной суд Массачусетса не смог принять решения об избрании меры пресечения в отношении Тейшейры.

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