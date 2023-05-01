В Турции выразили позицию по вопросу зерновой сделки
Турция надеется на продолжение зерновой сделки и вывоз украинского зерна в нуждающиеся страны Африки. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.
Он пояснил, что между главами России и Украины присутствовала «благоприятная атмосфера» при работе зернового коридора, как и при обмене пленными. Эрдоган выразил надежду, что стороны не признают зерновую сделку недействительной.
«Рассчитываем на продолжение действия этого механизма, обеспечение продовольствием нуждающихся стран Африки», — сказал он.
Агентство напоминает, что зерновая сделка была подписана представителями Турции, России, Украины и ООН 22 июля 2022 года, она предполагает вывоз украинского продовольствия, зерна и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что продление черноморской инициативы после 18 мая под вопросом, так как прежде необходимо решить пять «системных» проблем. Москва потребовала: переподключить «Россельхозбанк» к SWIFT; отменить ограничения на страхование и перестрахование; возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; разблокировать зарубежные активы и счета российских компаний, которые связаны с производством и транспортировкой продовольствия; восстановить работу аммиакопровода «Тольятти-Одесса».