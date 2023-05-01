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В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,4

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 на востоке Японии. Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,4
© depositphotos.com

По данным организации, подземные толчки были зафиксированы в 3,4 км от города Фунасикава, где проживают свыше 35 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 70,4 км. О жертвах и разрушениях не сообщалось. По оценке сейсмологов, это землетрясение не должно причинить значительного ущерба.

Ранее у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,2. По данным организации, подземные толчки были зафиксированы в 106,4 км от города Чигник, где проживают порядка 100 человек. До этого сейсмологи Геологической службы Соединенных Штатов зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3 у юго-восточного побережья Камчатки. Подземные толчки были зарегистрированы в 189,6 км от города Вилючинск.

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