Папа Римский: ЕС должен решать проблему миграции

"Миграция - это проблема, которую должна на себя взять Европа. Пять стран сейчас страдают [от нее] в большей степени: Кипр, Греция, Мальта, Италия и Испания - средиземноморские страны, куда прибывают мигранты. И если ЕС не возьмет проблему на себя, она останется на плечах этих стран", - сказал понтифик в воскресенье на пресс-конференции на борту самолета по завершении визита в Венгрию. "Европа должна дать понять, что ЕС [заключается] и в этом", - добавил он.