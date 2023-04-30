Папа Римский: ЕС должен решать проблему миграции

Папа Римский считает, что ЕС должен решать проблему миграции
Папа Римский Франциск считает, что комплексное решение проблемы миграции должен взять на себя Евросоюз, разделив ответственность со странами, куда прибывают мигранты.
"Миграция - это проблема, которую должна на себя взять Европа. Пять стран сейчас страдают [от нее] в большей степени: Кипр, Греция, Мальта, Италия и Испания - средиземноморские страны, куда прибывают мигранты. И если ЕС не возьмет проблему на себя, она останется на плечах этих стран", - сказал понтифик в воскресенье на пресс-конференции на борту самолета по завершении визита в Венгрию. "Европа должна дать понять, что ЕС [заключается] и в этом", - добавил он.
В ходе своего визита понтифик встречался с беженцами, которых приняла Венгрия (в основном среди них были украинцы), а также призывал "не закрывать двери перед чужим, иностранцем, мигрантом".
Франциск также отметил проблему низкой рождаемости в европейских странах, таких как Италия и Испания, где средний возраст населения превышает 46 лет. Понтифик считает, что при приеме мигрантов должна учитываться модель интеграции, как в Швеции.