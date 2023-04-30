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Нетаньяху назвал способ остановить иранскую ядерную программу

Предпринятые западными государствами меры смогли существенно отбросить назад иранскую ядерную программу, рассказал в интервью CNN премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он добавил, что остановить ее полностью сможет только значительная «военная угроза».

Нетаньяху назвал способ остановить иранскую ядерную программу
© globallookpress.com

Нетаньяху пояснил, что предпринятые Израилем и его западными союзниками меры позволили затормозить ядерную программу Тегерана, отбросить ее на 10 лет назад. Вместе с тем, подчеркнул премьер, полностью остановить проект Западу не удалось.

По его мнению, единственная возможность полностью остановить Иран - решить вопрос военными путями.

В настоящее время в портфеле западных стран, уточнил премьер, есть ряд успешных «кейсов» такого рода.

В частности, напомнил он, израильские военные уничтожили строящиеся ядерные реакторы в Сирии и Ираке, США принудили отказаться от атомной программы правительство Ливии.

Нетаньяху заметил, что целью западного мира является недопущение того, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие. Он подчеркнул, что снова пошел на выборы потому, что желает раз и навсегда решить этот вопрос.

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