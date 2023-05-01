В Северном Хартуме в Судане слышны взрывы

В городе-спутнике суданской столицы Северном Хартуме слышны взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

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По информации агентства, над некоторыми районами Северного Хартума кружит авиация. Очевидцы сообщают о громких звуках взрывов в самом городе.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с резко обострившейся ситуацией в Судане отправил в регион своего заместителя по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса.

Конфликт между Вооруженными силами Судана, которые возглавляет фактический лидер страны, командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан, и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.