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Посольство России продолжит работу в Судане

Российская дипмиссия в Судане продолжит свою работу. Об этом сообщил в интервью Роcсии в Судане Андрей Черновол.

Посольство России продолжит работу в Судане
© Lenta.ru

«Диппредставительство осталось практически в полном составе, за редким исключением», — сказал дипломат добавив, что были эвакуированы только женщины и дети.

По его словам, среди эвакуированных самолетами российских ВКС «было достаточно много граждан из разных стран», в том числе «есть и граждане Украины».

Ранее Минобороны России показало на видео эвакуацию из Судана самолетами ВКС России. По данным министерства, всего из страны эвакуируют более 200 человек. В их числе сотрудники российской дипмиссии, представительства ведомства, а также граждане России, стран СНГ и ряда других государств.

Конфликт между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования начался в конце прошлой недели в результате разногласий между их лидерами. С начала столкновений 330 человек погибли и более 3200 получили ранения различной степени тяжести.

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