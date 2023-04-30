Зурабишвили: Грузия должна сделать все для интеграции в НАТО

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее страна должна использовать все возможности для укрепления безопасности и двигаться на пути интеграции в НАТО. Об этом она сказала во время выступления на мероприятии ко Дню вооруженных сил Грузии, передает РИА Новости.

Зурабишвили отметила, что новая геополитическая ситуация означает для Грузии в том числе то, что власти страны должны использовать все возможности для мира и укрепления безопасности в ней.

«Мы не должны жалеть усилий для укрепления нашего пути интеграции в Атлантический альянс. Следует надеяться, что Вильнюсский саммит окажется этапным в этом отношении», — отметила грузинский лидер.

По словам Зурабишвили, партнеры Грузии должны понимать, что сейчас самое время принимать твердое решение, а не раздумывать.

Ранее глава МИД Греции Никос Дендиас заявлял, что Европейский союз и НАТО должны помочь Украине, Молдавии и Грузии создавать военный и оборонный потенциал.