Эрдоган провел один из самых масштабных предвыборных митингов в Анкаре
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в воскресенье один из самых крупных митингов в Анкаре в рамках подготовки к президентским и парламентским выборам, которые назначены на 14 мая. Численность участников акции официально не называется, но речь может идти о нескольких сотнях тысяч человек, сообщает телеканал TV100.
Эрдоган в ходе митинга призвал своих сторонников быть максимально активными, особую надежду он возложил на молодежь.
"Мы постучимся в каждую дверь. Мы мечтаем о столетии Турции. Они [оппозиция] строят свои мечты на расколотой политике, нестабильной экономике, слабой демократии, на старой Турции, которую презирают в мире", - сказал президент.
Его основной соперник по предвыборной гонке, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу провел в воскресенье многотысячный митинг в Измире на побережье Эгейского моря. На нем он заявил, что планирует победить уже в первом туре голосования.
Местные политологи не исключают проведения президентских выборов в Турции в два тура, так как опросы общественного мнения пока не выявляют явного фаворита. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать минимум 50% голосов плюс один голос. Многие эксперты считают такой исход маловероятным. В этом случае предстоит второй тур выборов, который пройдет 28 мая. Победителем будет назван кандидат, набравший большинство голосов.