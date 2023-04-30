Эрдоган провел один из самых масштабных предвыборных митингов в Анкаре

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в воскресенье один из самых крупных митингов в Анкаре в рамках подготовки к президентским и парламентским выборам, которые назначены на 14 мая. Численность участников акции официально не называется, но речь может идти о нескольких сотнях тысяч человек, сообщает телеканал TV100.

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Эрдоган в ходе митинга призвал своих сторонников быть максимально активными, особую надежду он возложил на молодежь.

"Мы постучимся в каждую дверь. Мы мечтаем о столетии Турции. Они [оппозиция] строят свои мечты на расколотой политике, нестабильной экономике, слабой демократии, на старой Турции, которую презирают в мире", - сказал президент.

Его основной соперник по предвыборной гонке, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу провел в воскресенье многотысячный митинг в Измире на побережье Эгейского моря. На нем он заявил, что планирует победить уже в первом туре голосования.