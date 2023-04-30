Президент Чехии назвал ключевую проблему ВСУ

Ключевая проблема украинской армии в настоящее время заключается в том, что ей не хватает боеприпасов, рассказал глава Чехии Петр Павел. Он добавил, что на фоне снарядного голода основные боевые танки превращаются в «складской товар», пишет РИА «Новости».

Павел подчеркнул, что западные союзники поставляют Украине вполне эффективную технику: танки, САУ, РСЗО. Вместе с тем, добавил он, боевые машины поступают в республику с минимальным количеством снарядов.

По его словам, поставленных боеприпасов хватает только на несколько дней, затем экипажам приходится отводить технику от линии соприкосновения, что снижает пользу от поставок.

Нехватка снарядов и ракет, заметил президент Чехии, не позволяет ВСУ успешно защищаться, а также существенно ограничивает наступательный потенциал, лишает украинских военных возможности контратаковать.