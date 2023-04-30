$80.51-1.0588.37-1.83

Президент Чехии назвал ключевую проблему ВСУ

Ключевая проблема украинской армии в настоящее время заключается в том, что ей не хватает боеприпасов, рассказал глава Чехии Петр Павел. Он добавил, что на фоне снарядного голода основные боевые танки превращаются в «складской товар», пишет РИА «Новости».

Президент Чехии назвал ключевую проблему ВСУ
© globallookpress.com

Павел подчеркнул, что западные союзники поставляют Украине вполне эффективную технику: танки, САУ, РСЗО. Вместе с тем, добавил он, боевые машины поступают в республику с минимальным количеством снарядов.

По его словам, поставленных боеприпасов хватает только на несколько дней, затем экипажам приходится отводить технику от линии соприкосновения, что снижает пользу от поставок.

Нехватка снарядов и ракет, заметил президент Чехии, не позволяет ВСУ успешно защищаться, а также существенно ограничивает наступательный потенциал, лишает украинских военных возможности контратаковать.

Стало известно о неготовности ВСУ к масштабному контрнаступлению

Чехия вместе с партнерами будет работать над тем, чтобы увеличить поставки боеприпасов на Украину, резюмировал Павел.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий