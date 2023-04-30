Спецназ Судана объявил о продлении гуманитарного перемирия

Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана заявили о продлении гуманитарного перемирия ещё на 72 часа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спецназа в социальных сетях.

«Объявляем о продлении гуманитарного перемирия на 72 часа начиная с полуночи сегодняшнего дня», — отмечается в заявлении.