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Спецназ Судана объявил о продлении гуманитарного перемирия ещё на 72 часа

Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана заявили о продлении гуманитарного перемирия ещё на 72 часа.

Спецназ Судана объявил о продлении гуманитарного перемирия
© globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спецназа в социальных сетях.

«Объявляем о продлении гуманитарного перемирия на 72 часа начиная с полуночи сегодняшнего дня», — отмечается в заявлении.

Ранее Министерство здравоохранения Судана сообщило, что жертвами вооружённого конфликта в стране с середины апреля стали 528 человек.

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