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Зеленский пожаловался на отсутствие отпуска

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что временами теряет рассудок. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский пожаловался на отсутствие отпуска
© globallookpress.com

Причиной, по словам политика, является то, что он не был в отпуске с начала СВО.

«У меня не было отпуска. Иногда мне нужны какие-то часы, чтобы не потерять рассудок, переключиться ненадолго», - сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский рассказал, что всегда носит с собой пистолет, чтобы «отстреливаться» если возникнет угроза попасть в российский плен.

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