Зеленский пожаловался на отсутствие отпуска

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что временами теряет рассудок. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной, по словам политика, является то, что он не был в отпуске с начала СВО.

«У меня не было отпуска. Иногда мне нужны какие-то часы, чтобы не потерять рассудок, переключиться ненадолго», - сказал украинский лидер.