Зеленский рассказал Макрону о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону о ситуации на линии фронта и перспективах ее развития. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подробно проинформировал о ситуации на фронте и перспективах ее развития в мае-июне», — заявил Зеленский.

Также Зеленский вновь попросил оружие и технику, заявив Макрону о «первоочередных потребностях» вооруженных формирований Киева.

По его словам, обсуждалось взаимодействие с другими международными партнерами по консолидации их поддержки украинской формулы мира.