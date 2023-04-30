Зеленский рассказал Макрону о ситуации на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону о ситуации на линии фронта и перспективах ее развития. Об этом сообщает РИА Новости.
«Подробно проинформировал о ситуации на фронте и перспективах ее развития в мае-июне», — заявил Зеленский.
Также Зеленский вновь попросил оружие и технику, заявив Макрону о «первоочередных потребностях» вооруженных формирований Киева.
По его словам, обсуждалось взаимодействие с другими международными партнерами по консолидации их поддержки украинской формулы мира.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В Москве отметили, что любые военные грузы для Украины станут законной целью.