Президент Чехии подвергся критике из-за послания России на технике ВСУ
Чешский президент Петр Павел нанес на технику для ВСУ надпись с требованием к России «уйти с Украины». После этого его подвергли резкой критике в Twitter, передает РИА Новости.
Пользователи назвали такой поступок «клоунским шоу», рассчитанным на аудиторию США, Британии и ЕС».
Один из них пошутил, что теперь-то русские точно «безоговорочно капитулируют».
«Техника НАТО должна вернуться домой» - добавил другой.
Комментаторы отметили, что отправляя оружие на Украину, Павел приближает мир к третьей мировой войне и посоветовали «не писать того, что показывает вашу слабость»
Ранее украинский политик заявил, что отправка техники НАТО является пиаром: на деле Киеву поставляют неисправные вооружения.