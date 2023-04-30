Президент Чехии подвергся критике из-за послания России на технике ВСУ

Чешский президент Петр Павел нанес на технику для ВСУ надпись с требованием к России «уйти с Украины». После этого его подвергли резкой критике в Twitter, передает РИА Новости.

© Соцсети

Пользователи назвали такой поступок «клоунским шоу», рассчитанным на аудиторию США, Британии и ЕС».

Один из них пошутил, что теперь-то русские точно «безоговорочно капитулируют».

«Техника НАТО должна вернуться домой» - добавил другой.

Комментаторы отметили, что отправляя оружие на Украину, Павел приближает мир к третьей мировой войне и посоветовали «не писать того, что показывает вашу слабость»