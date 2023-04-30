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Глава МИД Венгрии упрекнул Зеленского в неблагодарности

Членство Венгрии в НАТО не зависит от президента Украины Владимира Зеленского, написал в Facebook (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) глава МИД Венгрии Петер Сийярто, кроме того он упрекнул украинского лидера в неблагодарности.

Глава МИД Венгрии упрекнул Зеленского в неблагодарности
© globallookpress.com

В своем посте венгерский министр напомнил, что «венгерский народ уже заплатил чрезвычайно высокую цену», так как в украинском конфликте уже погибли многие закарпатские венгры, передает РИА «Новости».

Сийярто поинтересовался, как расценивать заявление Зеленского о тои, что страна НАТО «не должна советовать Украине, идти или не идти» в альянс, поскольку тогда уже не может называться союзником. Если это заявление означает благодарность Венгрии за то, что она приняла более миллиона украинских беженцев, то, ответил министр, «пожалуйста, можете и дальше рассчитывать на нас».

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия отказывается поддерживать любые решения НАТО, которые могут привести к прямому конфликту с Россией.

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