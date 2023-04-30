В Киеве раскритиковали Меркель за слова о предотвращении конфликта на Украине

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за слова о попытках предотвратить военный конфликт России и Украины. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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«Бывший канцлер [Ангела] Меркель, поставившая Европу в полную зависимость от российских энергоносителей, оправдывается <...> Если вы не можете исправить ошибки прошлого, просто перестаньте оправдываться», — написал он.

Подоляк также отреагировал на призыв Меркель сесть за стол переговоров.

«Один вопрос. Переговоры о чем? Опять про дешевый газ из России? <...> И самое главное – с кем?», — спросил он, указав на долгую продолжительность конфликта и многочисленные потери среди украинцев.