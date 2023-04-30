Команда главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен втайне начала разрабатывать санкции против России еще в ноябре 2021 года, еще до начала спецоперации на Украине и начала переговоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, сообщили СМИ.

Politico со ссылкой на официальный источник пишет, что глава американского государства Джо Байден, который «только что прослушал брифинги представителей служб национальной безопасности и разведки о концентрации российских сил у границ Украины» высказал свои опасения фон дер Ляйен и «забил тревогу».

После этого команда фон дер Ляйен «тайно работала с американской администрацией над пакетом санкций, которые можно было принять в случае, если Москва решит ввести войска через границу». Таким образом, отмечается, что еще до начала спецоперации, ЕК уже была готова к введению санкций против России, передает RT.

Ранее президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили на встрече в Вашингтоне новые шаги для пресечения обхода санкций Запада в отношении России.