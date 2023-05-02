Украинский минкульт возобновил работу в Киево-Печерской лавре

Комиссия украинского минкульта по приему и передаче имущества заповедника «Киево-Печерская лавра» возобновила работу на территории обители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз православных журналистов (СПЖ).
Неизвестно, какие именно процедуры проводят в лавре.
В конце марта украинский минкульт уведомил о расторжении договора аренды, потребовав от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд.
Монахам предписали покинуть стены лавры до 29 марта.
1 апреля сообщалось, что Киево-Печерская лавра подала иск в суд о разжигании религиозной вражды от организаторов провокаций против насельников лавры и верующих УПЦ у стен монастыря.