$80.51-1.0588.37-1.83

Украинский минкульт возобновил работу в Киево-Печерской лавре

Комиссия украинского минкульта по приему и передаче имущества заповедника «Киево-Печерская лавра» возобновила работу на территории обители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз православных журналистов (СПЖ).

Украинский минкульт возобновил работу в Киево-Печерской лавре
© Газета.Ru

Неизвестно, какие именно процедуры проводят в лавре.

В конце марта украинский минкульт уведомил о расторжении договора аренды, потребовав от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд.

Монахам предписали покинуть стены лавры до 29 марта.

1 апреля сообщалось, что Киево-Печерская лавра подала иск в суд о разжигании религиозной вражды от организаторов провокаций против насельников лавры и верующих УПЦ у стен монастыря.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий