НАТО пиарится на военной помощи Украине, но в реальности отправляет Киеву неработающую боевую технику. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он напомнил о двух эпизодах с передачей вооружений Киеву.

Италия передала Киеву 20 самоходных гаубиц M109, но впоследствии выяснилось, что ни одна из них не была готова к бою.

Португалия заявила, что передаст Киеву несколько танков Leopard, но они неисправны. Сначала их нужно восстановить.

«Ни денег, ни возможностей сделать это у европейских стран нет», - написал Азаров.

Он также добавил, что США не предоставили ВСУ ракеты большой дальности и истребители F-16.