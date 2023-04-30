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Экс-премьер Украины указал Киеву на обман НАТО

НАТО пиарится на военной помощи Украине, но в реальности отправляет Киеву неработающую боевую технику. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он напомнил о двух эпизодах с передачей вооружений Киеву.

Италия передала Киеву 20 самоходных гаубиц M109, но впоследствии выяснилось, что ни одна из них не была готова к бою.

Португалия заявила, что передаст Киеву несколько танков Leopard, но они неисправны. Сначала их нужно восстановить.

«Ни денег, ни возможностей сделать это у европейских стран нет», - написал Азаров.

Он также добавил, что США не предоставили ВСУ ракеты большой дальности и истребители F-16.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Все 20 самоходных гаубиц, переданных Италией в 2023 году Украине, оказались непригодными для боевых условий. Кроме того, на прошлой неделе Украина получила от Польши и Словакии истребители МиГ-29, которые находятся в нелетном состоянии. Они пригодны только для разбора на запчасти.

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