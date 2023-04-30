Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал политику США на Украине геноцидом украинского народа. Об этом сообщает РИА Новости.

«США ведет в отношении украинского народа политику геноцида. Их окончательная цель - убить народ Украины, чтобы ее вырождение состоялось в полном объеме», - сказал Константинов.

По его словам, в Вашингтоне понимают, что «нынешнее наваждение, которое позволяет натравливать украинцев на Россию», скоро пройдёт. Начнется воссоединение «жителей бывшей Украины» и жителей РФ.

Однако сейчас эти люди у Запада «под колпаком» и массово идут на убой. При этом киевские власти беспокоит только ответственность перед своими патронами, их не волнует «угробленная территория», на которой больше невозможна нормальная жизнь.