Госдеп США прокомментировал побег Артема Усса из Италии

Побег бизнесмена Артема Усса, сына экс-губернатора Красноярского края, в США расценивается как «грубое нарушение» Москвой итальянского суверенитета, рассказала в интервью Corriere della Sera представительница Госдепа.

По данным издания, 17 октября 2022 года Усс-младший был задержан по американскому ордеру на арест в международном аэропорту Милана. 21 марта апелляционный суд одобрил его экстрадицию в Соединенные Штаты, 29 марта предприниматель скрылся из-под домашнего ареста.

По оценке чиновницы, история с российским бизнесменом весьма прискорбна, она расстроила сотрудников департамента. Кроме того, добавила она, действия Усса «грубо нарушили суверенитет» Италии.

Представительница Госдепа подчеркнула, что пока не считает нужным давать развернутый комментарий, так как расследование инцидента, предпринятое итальянскими властями, все еще продолжается.

Вместе с тем, подчеркнула представительница Госдепа, в ведомстве положительно оценивают предпринятые итальянскими властями действия.