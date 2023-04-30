Байден признался, что игнорирует вопросы журналистов

Президент США Джо Байден поиронизировал над своими отношениями с журналистами. Он заявил, что не привык отвечать на их вопросы, ему удобнее быстро выступить и «бодро» покинуть зал.

Байден выступил на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Видео с его речью опубликовала Washington Post.

«Этот вечер - итог моим первым двум годам на президентском посту. Я говорю десять минут, не отвечаю на вопросы и бодро ухожу», - в шутку заявил Байден.

В более серьезной части своего выступления Байден упомянул фрилансера Остина Тайса и Эвана Гершковича, сотрудника Wall Street Journal.

Тайс пропал в Сирии, уже 11 лет местонахождение его неизвестно. В Вашингтоне считают, что он жив и его якобы удерживает в плену правительство Сирии.

Гершкович был арестован в прошлом месяце и задержан российскими властями по обвинению в шпионаже. Это первый американский сотрудник прессы, задержанный в России со времен Холодной войны.

«Я работаю как проклятый, чтобы вернуть их домой», — сказал Байден.