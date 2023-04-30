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Байден признался, что игнорирует вопросы журналистов

Президент США Джо Байден поиронизировал над своими отношениями с журналистами. Он заявил, что не привык отвечать на их вопросы, ему удобнее быстро выступить и «бодро» покинуть зал.

Байден признался, что игнорирует вопросы журналистов
© globallookpress.com

Байден выступил на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Видео с его речью опубликовала Washington Post.

«Этот вечер - итог моим первым двум годам на президентском посту. Я говорю десять минут, не отвечаю на вопросы и бодро ухожу», - в шутку заявил Байден.

В более серьезной части своего выступления Байден упомянул фрилансера Остина Тайса и Эвана Гершковича, сотрудника Wall Street Journal.

Тайс пропал в Сирии, уже 11 лет местонахождение его неизвестно. В Вашингтоне считают, что он жив и его якобы удерживает в плену правительство Сирии.

Гершкович был арестован в прошлом месяце и задержан российскими властями по обвинению в шпионаже. Это первый американский сотрудник прессы, задержанный в России со времен Холодной войны.

«Я работаю как проклятый, чтобы вернуть их домой», — сказал Байден.

Президент США традиционно выступает на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Однако встречи нерегулярны. Аналогичный ужин проводился год назад, но шесть лет до этого мероприятия или откладывались, или президенты не на них не приходили.

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