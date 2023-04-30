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В Турции оценили шансы на продление зерновой сделки

Зерновая сделка, срок действия которой истекает 18 мая, может быть продлена. Так шансы на ее продление оценил глава Минобороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу Haberturk.

Министр назвал сделку полезной как для России, так и для Украины. Он также сказал, что представители Турции «в дружеской атмосфере» обсуждали пользу ее продления с представителями обоих государств.

Чавушоглу рассказал, почему российская часть зерновой сделки не выполняется

«Существует вероятность продления сделки. Тема зерна означает хлеб, и это жизненно важно для стран, в нем нуждающихся. В Африке возможны чрезвычайные события, вызванные голодом, необходимо этому воспрепятствовать», — сказал Акар.

По словам главы турецкого Минобороны, в Анкаре убеждены, что реализация зерновой сделки может способствовать решению и других вопросов. Среди них — прекращение огня и обмен пленными между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш передал главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо, адресованное российскому президенту Владимиру Путину. В документе он представил предложения по улучшению, продлению и расширению зерновой сделки.

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