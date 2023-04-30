В Италии призвали не включать в бюджетные ограничения ЕС оборонные расходы

Расходы стран Европейской союза на оборону не должны подпадать под бюджетные ограничения блока. Об этом в интервью Corriere della Sera Италии Гуидо Крозетто.

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«Это признак недальновидности ЕС, который не понимает, что некоторые расходы, такие как оборона в военное время, должны быть исключены из жестких ограничений Пакта стабильности и роста (базового экономического документа ЕС — прим. «Ленты.ру»)», — указал министр.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз должен стремиться к большей независимости в оборонной промышленности, чтобы не ориентироваться лишний раз на остальных партнеров «в критических вопросах». Он заявил, что сегодня украинский конфликт ускоряет спрос на оборонную технику.