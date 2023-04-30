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В Италии призвали не включать в бюджетные ограничения ЕС оборонные расходы

Расходы стран Европейской союза на оборону не должны подпадать под бюджетные ограничения блока. Об этом в интервью Corriere della Sera Италии Гуидо Крозетто.

В Италии призвали не включать в бюджетные ограничения ЕС оборонные расходы
© Lenta.ru

«Это признак недальновидности ЕС, который не понимает, что некоторые расходы, такие как оборона в военное время, должны быть исключены из жестких ограничений Пакта стабильности и роста (базового экономического документа ЕС — прим. «Ленты.ру»)», — указал министр.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз должен стремиться к большей независимости в оборонной промышленности, чтобы не ориентироваться лишний раз на остальных партнеров «в критических вопросах». Он заявил, что сегодня украинский конфликт ускоряет спрос на оборонную технику.

При этом «европейская оборонная промышленность не отвечает всем потребностями и остается очень фрагментированной», считает президент Франции. В связи с этим, отметил Макрон, некоторым странам приходится обращаться к американским или азиатским поставщикам.

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