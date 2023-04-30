В двух областях Украины объявлена воздушная тревога
В Харьковской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, в подконтрольной Украине части Херсонской области также прозвучал сигнал тревоги.
29 апреля сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины. Сигнал тревоги прозвучал одновременно в 21:47 по московскому времени.
Накануне воздушная тревога объявлялась в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.
В настоящее время на территории Украины продолжается российская специальная военная операция, целями которой, заявлял президент РФ Владимир Путин, являются защита народа Донбасса, денацификация и демилитаризация киевских властей.