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В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

В Харьковской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В двух областях Украины объявлена воздушная тревога
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По данным ресурса, в подконтрольной Украине части Херсонской области также прозвучал сигнал тревоги.

29 апреля сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины. Сигнал тревоги прозвучал одновременно в 21:47 по московскому времени.

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Накануне воздушная тревога объявлялась в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на территории Украины продолжается российская специальная военная операция, целями которой, заявлял президент РФ Владимир Путин, являются защита народа Донбасса, денацификация и демилитаризация киевских властей.

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