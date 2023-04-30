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Главы МИД арабских стран проведут консультации по возвращению Сирии в ЛАГ

Главы МИД пяти стран проведут консультации по возвращению Сирии в Лигу арабских государств. Об этом говорится в сообщении МИД Иордании, передает РИА Новости.

Главы МИД арабских стран проведут консультации по возвращению Сирии в ЛАГ
© РИА Новости

Завтра, 1 мая в Аммане встретятся министры иностранных дел Иордании, Саудовской Аравии, Ирака, Египта и Сирии.

«Эта встреча проводится в продолжение консультативной встречи стран Персидского залива, Иордании, Ирака и Египта, которая прошла 14 апреля в Джидде», - сказано в сообщении МИД.

В Джидде встретились министры шести стран Персидского залива, Египта, Иордании и Ирака. Они обсуждали восстановление отношений с официальным Дамаском. Участники проголосовали за возвращение Сирии в «арабское лоно» - Лигу арабских государств (ЛАГ).

Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в 2011 году в знак протеста против внутренней политики сирийских властей.

Ряд арабских аналитиков прогнозируют восстановление членства Сирии в ЛАГ на саммите, который пройдет 19 мая в Саудовской Аравии.

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