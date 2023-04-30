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Президент Литвы исключил возможность присоединения Украины к НАТО

Украина не сможет вступить в НАТО во время конфликта. Об этом в интервью итальянской газете La Repubblica заявил президент Литвы, бывший член КПСС Гитанас Науседа.

«Это было бы слишком сложно. Об этом знаем мы, знают украинцы», - сказал Науседа.

По его мнению, в НАТО должны определить практическую фазу: формулы, этапы и действия для Киева после окончания конфликта.

Науседа добавил, что на предстоящем июльском саммите НАТО в Вильнюсе «это будет самый сложный вопрос». Литва настаивает на создании дорожной карты присоединения Украины к альянсу. Однако множество стран выступают против членства Киева.

В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «двери НАТО остаются открыты» для Киева, а участники саммита в Вильнюсе обсудят гарантии безопасности Украины.

В Кремле отметили, что одна из целей СВО – не допустить вступления Украины в НАТО.

Ранее стало известно, что президент Литвы Науседа стал членом КПСС в 1988 году, но пытался скрыть данный факт. Эта новость уронила его рейтинг на 10 процентных пунктов.

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