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INSA: рейтинг "Зеленых" в Германии упал до рекордно низкого уровня

Еженедельный опрос общественного мнения агентства INSA показало, что рейтинг одной из партий правящей коалиции «Светофор» в Германии «Союз-90/Зеленые» упал до самого низкого уровня в период с декабря 2021 года. Исследование было проведено по заказу издания Bild.

INSA: рейтинг "Зеленых" в Германии упал до рекордно низкого уровня
© Газета.Ru

Опрос INSA проводился с 24 по 28 апреля, в нем приняли участие 1202 человека. Опрос показал, что поддержка партии за неделю опустилась на 1% и составила 14%. При этом рейтинг социал-демократической партии вырос до 21%, а у Свободной демократической партии сократился на 1% и составил 8%.

При этом рейтинг ультраправой партии Альтернатива для Германии составляет 16%, а самой значительной поддержкой обладает Христианский демократический союз (ХДС), в поддержку которого выступает 28% избирателей. На остальные партии приходится 13% голосов, из них 5% — на левых.

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