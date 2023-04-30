INSA: рейтинг "Зеленых" в Германии упал до рекордно низкого уровня

Еженедельный опрос общественного мнения агентства INSA показало, что рейтинг одной из партий правящей коалиции «Светофор» в Германии «Союз-90/Зеленые» упал до самого низкого уровня в период с декабря 2021 года. Исследование было проведено по заказу издания Bild.

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Опрос INSA проводился с 24 по 28 апреля, в нем приняли участие 1202 человека. Опрос показал, что поддержка партии за неделю опустилась на 1% и составила 14%. При этом рейтинг социал-демократической партии вырос до 21%, а у Свободной демократической партии сократился на 1% и составил 8%.