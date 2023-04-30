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Мельник: Китай может выступить посредником в урегулировании конфликта

Китай может выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Об этом в интервью Funke Mediengruppe заявил замглавы МИД Украины Андрей Мельник.

Мельник допустил посредничество Китая в урегулировании конфликта на Украине
© МИД Украины

«Это не так уж нереально. Китайцы, разумеется, преследуют свои интересы. Но я верю, что справедливое мирное решение и прекращение боевых действий больше в интересах Пекина, чем это огромное нескончаемое землетрясение для всего мирового порядка», - сказал Мельник.

Он напомнил о недавнем телефонном разговоре Зеленского с китайским лидером Си Цзиньпином, который стал первым за 14 месяцев.

«Это был большой шаг вперед для укрепления наших отношений с Китаем», - сказал Мельник.

При этом он подчеркнул, что позиции Украины и Китая разнятся.

В Пекине неоднократно заявляли, что мирные переговоры являются единственным возможным выходом из конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что «ни одна страна мира не может полностью обеспечить Украину».

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