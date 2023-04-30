Мельник допустил посредничество Китая в урегулировании конфликта на Украине

«Это не так уж нереально. Китайцы, разумеется, преследуют свои интересы. Но я верю, что справедливое мирное решение и прекращение боевых действий больше в интересах Пекина, чем это огромное нескончаемое землетрясение для всего мирового порядка», - сказал Мельник.