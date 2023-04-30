NYT: темнокожие избиратели недовольны Байденом из-за нарушенных обещаний

Американское издание The New York Times провело ряд интервью с темнокожими американцами и по его итогам заявило, что Байден может потерять одну из категорий электората, которые подарили ему победу на предыдущих президентских выборах, поскольку он не выполнил ряд обещаний, данных во время предвыборной кампании.

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По мнению американских журналистов, если избранные темнокожие политики демонстрируют энтузиазм в связи с политикой Байдена и предсказывают высокую явку избирателей, простые граждане рассматривают возможность пропуска следующих выборов, хотя все равно предпочли бы действующего президента кандидату из республиканской партии.

Отмечается, что Байдену удалось достичь успеха в сфере борьбы с безработицей среди темнокожего населения, которая находится на рекордно низком уровне, однако он не сдержал обещание о ликвидации долга на обучение для темнокожих граждан, хотя объявил о плане по списанию $400 млрд студенческого долга. В среднем, долг темнокожих студентов за обучение на $25 тыс. больше, чем у белых студентов. Еще одним невыполненным обещанием называют снятие некоторых ограничений права голоса для темнокожих.