NYT: темнокожие избиратели недовольны Байденом из-за нарушенных обещаний
Американское издание The New York Times провело ряд интервью с темнокожими американцами и по его итогам заявило, что Байден может потерять одну из категорий электората, которые подарили ему победу на предыдущих президентских выборах, поскольку он не выполнил ряд обещаний, данных во время предвыборной кампании.
По мнению американских журналистов, если избранные темнокожие политики демонстрируют энтузиазм в связи с политикой Байдена и предсказывают высокую явку избирателей, простые граждане рассматривают возможность пропуска следующих выборов, хотя все равно предпочли бы действующего президента кандидату из республиканской партии.
Отмечается, что Байдену удалось достичь успеха в сфере борьбы с безработицей среди темнокожего населения, которая находится на рекордно низком уровне, однако он не сдержал обещание о ликвидации долга на обучение для темнокожих граждан, хотя объявил о плане по списанию $400 млрд студенческого долга. В среднем, долг темнокожих студентов за обучение на $25 тыс. больше, чем у белых студентов. Еще одним невыполненным обещанием называют снятие некоторых ограничений права голоса для темнокожих.
«Темнокожие избиратели, которые долгое время были самым лояльным демократическим округом, возродили тяжелую президентскую кампанию Байдена в Южной Каролине и отправили его в Белый дом, а также дали его партии контроль над Сенатом, после двух побед во втором туре в Джорджии», — отметили в NYT.