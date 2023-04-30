В Грузии обвинили оппозицию в желании развалить страну

Глава правящей партии Грузии обвинил оппозицию в желании развалить страну
Грузинская оппозиция готовит агрессивные действий в рамках антиправительственных демонстраций, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, передает «Sputnik.Грузия». По его словам, нельзя дать «радикалам» возможность развалить государство.
«Они готовят актив для агрессивных действий, включая «коктейли Молотова». Таковы их планы <…> Мы не можем дать радикалам возможность развалить эту страну», — отметил Кобахидзе.
Как указал глава «Грузинской мечты», в настоящее время страна находится на высоте, поэтому оппозиция вряд ли сможет устроить желаемые беспорядки. Он также подчеркнул, что ей уже не удалось осуществить этого в 2022 году.
Ранее сообщалось, что грузинская оппозиция потребовала деолигархизации республики и освобождения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении на родине с осени 2021 года.