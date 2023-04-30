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New York Times: Германия не станет уничтожать советские памятники

Руководство Германии не собирается избавляться от памятников, которые были установлены во времена Советского Союза. Об этому информирует Sputnik, ссылаясь на публикацию газеты New York Times.

New York Times: Германия не станет уничтожать советские памятники
© fbm.ru

В материалах источника было отмечено, что в настоящее время на территории Германии находится свыше четырех тысяч советских памятников, которые охраняются государством.

Работа по ликвидации памятников, которые имеют отношение к истории и культуре России, ведется на территории Украины, Польши, а также прибалтийских регионов. В Риге сделали заявление о намерении ликвидировать памятник поэту Александру Пушкину. Рижские парламентарии обосновали необходимость уничтожения скультптуры соображениями безопасности. Власти не устраивало то, что девятого мая у памятника собирались жители города.

До этого сообщалось, что глава Россотрудничества Евгений Примаков отреагировал на снос памятника Пушкину, назвав планы местных властей “примером маразма”.

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