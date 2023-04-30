На Украине анонсировали повышение тарифов на электроэнергию

Заместитель министра энергетики Украины Фарид Сафаров в эфире телеканала «Рада» заявил, что тарифы на электроэнергию в стране будут увеличены. Об этом сообщает РИА Новости.

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«В настоящее время правительство и НКРЭКУ (национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — прим. «Ленты.ру») прорабатывают вопрос, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф», — сказал он.

Сафаров заявил, что повышение тарифов является необходимой мерой, так как иначе энергосистема не сможет подготовиться к следующей зиме. По его словам, стране для восстановления энергетической системы в текущем году понадобится 3,4 миллиарда долларов.