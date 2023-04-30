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Карл III наденет на коронацию мантию короля Георга VI

Король Великобритании Карл III наденет на свою коронацию мантию короля Георга VI. Об этом сообщает Sky News.

Карл III наденет на коронацию мантию короля Георга VI
© Reuters

Мантия в последний раз использовались на коронации Георга VI 1937 году, ей почти 90 лет.

Также отмечается, что королева-консорт и супруга Карла III Камилла наденет на коронацию мантию длиной 5,5 метра, которая была изготовлена для коронации Елизаветы II в 1953 году. На ней будут вышиты изображения пчел и жуков, «которые отражают темы природы и окружающей среды и любовь их величеств к миру природы», поделился представитель Букингемского дворца.

Карл III стал королем Великобритании после смерти матери, Елизаветы II. Нынешний монарх почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол — дольше всех других наследников в истории страны.

Официальная церемония коронации нового правителя Великобритании пройдет 6 мая 2023 года.

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