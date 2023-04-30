Байден встретился с семьей арестованного в России Гершковича

По его данным, "президент и первая леди [США Джилл Байден ] участвуют в неформальной встрече с семьей Эвана Гершковича". С американским лидером встретились в Вашингтоне, в частности, родители журналиста Элла Мильман и Михаил Гершкович , а также его сестра Даниэль Гершкович. Ранее в апреле Байден поговорил с членами семьи журналиста по телефону.

Пресс-пул Белого дома также сообщил, что американский лидер и его супруга встретились в субботу с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер и ее женой Шерелл. Грайнер ранее была осуждена в России за контрабанду наркотиков. В декабре 2022 года спортсменка была возвращена в США в результате договоренности между Москвой с Вашингтоном о ее обмене на россиянина Виктора Бута, отбывавшего в Соединенных Штатах тюремный срок по обвинению в торговле оружием.