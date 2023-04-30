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Документы разведки США раскрыли противников Вашингтона в украинском кризисе

Власти Индии, Бразилии, Пакистана и Египта препятствуют политике Вашингтона в отношении кризиса вокруг Украины, сообщает Washington Post со ссылкой на попавшие в открытый доступ документы разведки США.

Документы разведки США раскрыли противников Вашингтона в украинском кризисе
© ТАСС

Согласно им, американский президент Джо Байден сталкивается с препятствием в обеспечении глобальной поддержки своих усилий. В марте министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар сообщила, что Исламабад больше не может сохранять золотую середину между Китаем и США, указав на стратегическое партнерство с Пекином, следует из документов.

Также из материалов стало известно, что перед голосованием по антироссийской резолюции в ООН правительство Пакистана ожидало давления со стороны западных стран для поддержки документа. Вашингтон не добился такого решения от Исламабада, который воздержался на голосовании.

Схожей политики придерживалась Индия. 22 февраля советник по национальной безопасности Аджит Довал провел переговоры с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, заверив его в поддержке Москвы на многосторонних площадках, а Нью-Дели работал над тем, чтобы вопрос специальной военной операции не всплыл во время встречи G20 под председательством Индии.

В «утекших» документах содержится оценка предложений бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы создать «блок мира во всем мире» для примирения интересов Вашингтона и Пекина и прекращения конфликта на Украине.

Кроме того, Египет пытается преодолеть противостояние из-за Украины и парировать требования о военной помощи, как со стороны России, так и со стороны США.

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