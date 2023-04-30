В Вашингтоне назвали единственный способ решения ситуации в Закавказье
Американские власти считают прямой диалог между Баку и Ереваном единственным выходом для урегулирования ситуации в Закавказье, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который поговорил по телефону с главой правительства Армении Николом Пашиняном.
По заявлению американского внешнеполитического ведомства, дипломат отметил важность мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, а также заверил в сохраняющейся поддержке со стороны Вашингтона. Блинкен подчеркнул, что прямой диалог и дипломатия это единственный путь к прочному миру на Южном Кавказе.
Госсекретарь также выразил признательность Пашиняну за его неизменную приверженность мирному процессу.
30 апреля Вашингтон посетит министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Он примет участие в очередном раунде обсуждений соглашения, которое должно нормализовать армяно-азербайджанские отношения.