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В Вашингтоне назвали единственный способ решения ситуации в Закавказье

Американские власти считают прямой диалог между Баку и Ереваном единственным выходом для урегулирования ситуации в Закавказье, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который поговорил по телефону с главой правительства Армении Николом Пашиняном.

В Вашингтоне назвали единственный способ решения ситуации в Закавказье
© ТАСС

По заявлению американского внешнеполитического ведомства, дипломат отметил важность мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, а также заверил в сохраняющейся поддержке со стороны Вашингтона. Блинкен подчеркнул, что прямой диалог и дипломатия это единственный путь к прочному миру на Южном Кавказе.

Госсекретарь также выразил признательность Пашиняну за его неизменную приверженность мирному процессу.

30 апреля Вашингтон посетит министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Он примет участие в очередном раунде обсуждений соглашения, которое должно нормализовать армяно-азербайджанские отношения.

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