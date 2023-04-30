В США сообщили о потере интереса к Украине

Вашингтон обращает все больше внимания на возможный конфликт с Китаем , забывая Украину . Об этом заявил американский журналист, ведущий Redacted News Клейтон Моррис.

Так журналист прокомментировал публикацию Politico об опасениях Белого дома насчет последствий провала контрнаступления ВСУ. Администрация президента Джо Байдена боится, что это может подорвать доверие союзников к США. На смещение интересов Америки в сторону конфронтации с КНР указывают учения Вооруженных сил США на Филиппинах, во время которых американские военные имитировали столкновение с армией Китая. Начало конфликта с КНР запланировано Вашингтоном на 2027 год.