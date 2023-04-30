В США сообщили о потере интереса к Украине
Вашингтон обращает все больше внимания на возможный конфликт с Китаем, забывая Украину. Об этом заявил американский журналист, ведущий Redacted News Клейтон Моррис.
«Мы здесь закончили. Зеленский – все. Мы начинаем новую страницу, фокусируясь на Китае – таково послание», – сказал Моррис.
Так журналист прокомментировал публикацию Politico об опасениях Белого дома насчет последствий провала контрнаступления ВСУ. Администрация президента Джо Байдена боится, что это может подорвать доверие союзников к США. На смещение интересов Америки в сторону конфронтации с КНР указывают учения Вооруженных сил США на Филиппинах, во время которых американские военные имитировали столкновение с армией Китая. Начало конфликта с КНР запланировано Вашингтоном на 2027 год.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в США раскрыли подробности генерального сражения за Украину.