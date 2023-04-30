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Экс-депутата Рады рассмешили слова Зеленского

Украинскому лидеру Владимиру не нужно носить при себе оружие в целях самообороны, так как он может делать все «своим ртом», сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы.

Экс-депутата Рады рассмешили слова Зеленского
© ТАСС

По его словам, в рамках активной подготовки президента Украины к весеннему наступлению на Россию в каждом его движении усматривается ярость и злость.

«Выглядит очень устрашающе», — заявил политик.

«Вы верите, что у этого есть пистолет?!», — задался вопросом бывший народный избранник.

Кива усомнился в том, что Зеленскому требуется пистолет, так как «он все сделает своим ртом». Также экс-депутат обратился к украинским военнослужащим и представителям силовых структур, спросив их, готовы ли они выполнять приказы, которые превращают их в трупы, «а детей в сирот».

Ранее президент Украины заявил, что всегда носит с собой пистолет. По его словам, оружие ему необходимо на чрезвычайный случай, например плен. Речь идет о том, чтобы в случае чего «отстреливаться».

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