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Меркель прокомментировала спецоперацию на Украине

Экс-глава правительства ФРГ Ангела Меркель заявила, что использовала все имеющиеся средства, чтобы предотвратить конфликт вокруг Украины, сообщает Die Zeit.

Меркель прокомментировала спецоперацию на Украине
© ТАСС

Так она прокомментировала продолжающуюся специальную военную операцию. Политик указала, что, несмотря на неудачу со своей стороны, это не является доказательством того, что пытаться было неправильно. При этом дипломатия, по ее словам, является необходимостью.

Канцлер назвала усилия по урегулированию конфликта после событий в Крыму в 2014 году в рамках минского процесса верными. Она поддержала эти «дипломатические попытки», указав, что «очень сильно беспокоится» о бывшей советской республике. По словам Меркель, в Европейском совете Германия и Франция предприняли усилия по урегулированию конфликта на Украине.

Как отметила бывший канцлер, она многократно разговаривала с экс-президентом Украины Петром Порошенко и нынешним лидером Владимиром Зеленским. По ее словам, по мнению украинских политических лидеров, минские соглашения были не популярны в Киеве, их было очень трудно реализовать политическим путем.

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