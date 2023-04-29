Госдеп обвинил Китай в провокациях против Филиппин

"Соединенные Штаты поддерживают Филиппины на фоне продолжающихся посягательств береговой охраны КНР на свободу навигации в Южно-Китайском море. Недавно опубликованные в СМИ снимки и видеозаписи являются ярким напоминанием о преследовании и запугивании КНР в отношении филиппинских судов в то время, когда они осуществляют обычное патрулирование в своей эксклюзивной экономической зоне", - утверждал представитель американского внешнеполитического ведомства.



"Мы призываем Пекин воздержаться от провокаций и небезопасных действий. Соединенные Штаты продолжают внимательно следить и фиксировать эти действия", - отметил Миллер. По его версии, "Соединенные Штаты вместе со своими филиппинскими союзниками поддерживают основанный на правилах международный порядок на море". Как добавил глава пресс-службы, Вашингтон "подтверждает, что вооруженное нападение в Тихом океане, включая Южно-Китайское море, на Вооруженные силы Филиппин, государственные суда или авиацию, в том числе береговой охраны", задействует договор о взаимной обороне между странами.