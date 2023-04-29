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Рейс Париж - Ереван совершил посадку в Кишиневе из-за турецкого запрета на перелеты

Рейс из Парижа в Ереван совершил посадку в Кишиневе из-за закрытия турецкой стороной воздушного пространства для армянской авиакомпании Flyone Armenia. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава совета директоров авиаперевозчика Арам Ананян.

Рейс Париж - Ереван сел в Кишиневе из-за турецкого запрета на перелеты
© РИА Новости

"Рейс Париж - Ереван совершил посадку в Кишиневе из-за закрытия турецкой стороной воздушного пространства", - сказал Ананян.

Турция закрыла воздушное пространство для рейсов Flyone Armenia

Ранее в субботу сообщалось, что авиационные власти Турции без предварительного уведомления аннулировали ранее выданное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство страны. Никаких объяснений или комментариев с турецкой стороны на данный момент не поступало.

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