Рейс Париж - Ереван сел в Кишиневе из-за турецкого запрета на перелеты

Рейс из Парижа в Ереван совершил посадку в Кишиневе из-за закрытия турецкой стороной воздушного пространства для армянской авиакомпании Flyone Armenia. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава совета директоров авиаперевозчика Арам Ананян.

Ранее в субботу сообщалось, что авиационные власти Турции без предварительного уведомления аннулировали ранее выданное авиакомпании Flyone Armenia разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство страны. Никаких объяснений или комментариев с турецкой стороны на данный момент не поступало.